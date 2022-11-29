Yalova’nın Altınova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Subaşı beldesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 DP 301 plakalı otomobil yol kenarındaki bankete düştü. Kazada yaralanan 2 kişi sıkıştıkları otomobilden Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.