Alınan bilgiye göre, Subaşı beldesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 DP 301 plakalı otomobil yol kenarındaki bankete düştü. Kazada yaralanan 2 kişi sıkıştıkları otomobilden Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu

İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu

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