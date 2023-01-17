Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bağatar, Bakan Kirişçi ile Çağlayan Barajı Projesi’ni görüştü

Bağatar, Bakan Kirişçi ile Çağlayan Barajı Projesi’ni görüştü

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit Karayolu’nda Kocaeli istikametinde seyreden Fatih Enes Erdem idaresindeki 77 AV 881 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Karamürselbey Eğitim Merkezi trafik ışıkları mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobilde sıkışan yaralı sürücü, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ardından yaralı, ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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