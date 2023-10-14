Yalova Altınova Belediyesi ile bir tersanenin iş birliğiyle hayata geçirilen Kompost ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Tesiste bölgedeki tersanelerin artık yemeklerinden ayda yaklaşık 1 ton kedi ve köpek maması üretilecek.

Altınova Belediyesi ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geçirilen Kompost ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Merkezi faaliyete başladı. Tesisin açılış töreninde konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde faaliyete geçirilen tesis hakkında bilgiler verdi. Tersanelerdeki çöpe giden yemeklerin değerlendirildiğini ifade eden Başkan Oral, “Ciddi bir kapasiteye sahip olacak. Şuana kadar deneme üretimlerimizde bir sıkıntı yok. Yaklaşık 3-4 aydan beri de deneme üretimleri yapıyoruz. Artık bugünden dolayı tam kapasite başlıyoruz. Yaklaşık 1 ton aylık mamamız çıkacak. Ciddi bir rakam. Bunun yaklaşık yüzde 20’sini kendi barınağımızda kullanacağız. Geri kalan yüzde 80’nini hayvanseverlerimize ücretsiz olarak belli bir kota dahilinde dağıtacağız. Bir kısmını özellikle katı atık tesisimizin olduğu yerde kullanmaları için ayıracağız. Bir de Çınarcık Belediye Başkanımızın ricasıyla protokol yaparak biraz da Çınarcık’a göndereceğiz” diye konuştu.

“Hayvanlarımızın sevdiği bir mama ortaya çıkıyor”

Projede tersanelere önemli bir görev düştüğünü ifade eden Oral, “Tersanelerimizin yemek artıkları bize lazım artık. Çöpe gitsin istemiyoruz. Arkadaşlarımız bir araçla bunu toplayacaklar her tersaneden. Karışık istemiyoruz her yemeği ayrı ayrı istiyoruz. Ona göre oranları belirleniyor protein, karbonhidratı. Güzel bir özellikle hayvanlarımızın sevdiği bir mama ortaya çıkıyor. Mamamızın güneşte kalmaması taze tüketilmesi gerekiyor. Onunla ilgili uyarıları yapıyor arkadaşlarımız .Barınaktan bildiğimiz kadarıyla ağız tadı olarak hayvanlarımız bunu severek yiyorlar” dedi.

Oral, kompost tesisinde ise pazaryeri ve bahçelerdeki sebze ve meyve atıklarından gübre ürettiklerini dile getirdi. Oral, bu gübrelerin de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını anlattı. Projenin öneminde vurgu yapan Oral, “Benim bildiğim kadarıyla bölgemizde kedi köpek maması üreten belediye yok diye biliyorum. İnşallah bundan sonra örnek olacak burası. Birkaç belediyemiz daha başlayacaklar diye biliyorum. Bir ilk örnek olması açısında da güzel bir proje” ifadesini kullandı.

Oral’ın ardından AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol da birer konuşma yaparak tesisin hayırlı olmasını diledi.

Yalova’da 10 bin kısırlaştırılmamış köpek var

Vali Yardımcısı Bahattin Atçı ise tesisin Yalova için önemli olduğuna değinerek, “İl genelinde aşağı, yukarı 10 bin civarında kısırlaştırılmamış köpek var. Bunlar bizim ekosistemimizin, doğal çevremizin bir parçası. Maalesef bazen zaman zaman bunlar sorun oluyor. Kısırlaştırma çalışmalarını ileriye götürerek yönetilebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bir firmanın desteğiyle bir rehabilitasyon merkezi ve yem üretim merkezinin temelini Paşakent Mahallesi’ndeki 52 dönüm tahsis ettiğimiz arazide gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından projeye katkı sağlayan Sefine Tersanesi yetkililerine hediye takdim edildi.

Ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi ve üretim alanları gezildi.

Tesis açılışının ardından Hakkı Kan Caddesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tersaneler Birliği’nin ilk başkanı olan Hakkı Kan’a da plaket takdim edilirken programlara İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.