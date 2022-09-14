Etkinliğe, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belge takdimi sırasından konuşan Vali Muammer Erol, TEMA Vakfı’nın çalışmalarına her zaman destek olacaklarını belirtti.

Kulu’da jandarma ve trafik polis ekipleri servis araçlarını denetledi

Kulu’da jandarma ve trafik polis ekipleri servis araçlarını denetledi

Sunumların ardından Yalova TEMA yönetimi tarafından, destek veren il protokolüne teşekkür belgeleri takdim edildi.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda ilk olarak TEMA Vakfı’nın Kurucusu Hayrettin Karaca’nın, tüm insanlara nasihatte bulunduğu videolar izletildi. Ardından Hayrettin Karaca’nın torunu Yeşne İren Karaca’nın, dedesiyle olan anılarını anlattığı videonun gösterimi yapıldı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) kuruluşunun 30. yılı Yalova İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programla kutlandı.

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