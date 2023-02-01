Yalova’da tek katlı bahçeli müstakil ev çıkan yangında küle döndü.

Yalova’da tek katlı bahçeli müstakil ev çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde ikamet eden kimsenin bulunmadığı tek katlı evde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. İçinde eşyalar bulunan evdeki bulunan yapı malzemeleri yangın sıranda ufak çaplı patlama sesleri oluşturdu. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yaşayan olmadığı için daha önce hırsızlık olaylarının yaşandığı iddia edilen evi yakıp küle çeviren yangınla ilgili tahkikat sürüyor.