Yalova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yalova Belediyesi Kültür Yayınları Arşivi’ne “Öncü Bilim İnsanları” ismiyle yeni bir seri eklendi.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine hitap edecek şekilde hazırlanan seride; ülkemizi matbaa ile tanıştıran bilgin İbrahim Müteferrika, mimarinin sultanı Mimar Sinan, astronomi ve matematiğin dehası Ali Kuşçu, hekimlerin sultanı İbn-i Sina, uçan bilgin Hezarfen Ahmet Çelebi’nin hikayeleri masalsı bir anlatımla ön plana çıkıyor.

Seride özellikle Yalova’da yaşamış İbrahim Müteferrika ismi de dikkat çekiyor. İbrahim Müteferrika, Yalova’da yaşamış ve ilk kağıt fabrikasını Yalova’da kurarak tarihe damga vurmuş bilim adamları arasında yer alıyor. Yalova Belediyesi hazırladığı bu seri ile tarihi değerlere sahip çıkmakla birlikte bu değerleri gelecek nesillere de ulaştırıyor.

5 farklı yazarın kaleme aldığı “Öncü Bilim İnsanları” ismiyle yayınlanan seri; Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un ‘Yarının bilim insanlarına, bugünün hediyesidir’ mesajıyla ücretsiz olarak okuyucular ile buluşuyor. Bilim dolu seriyi almak isteyenler, Yalova Belediyesi Sebahattin Engin & Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi’nden ücretsiz temin edebilirler.

“Yalova Belediyesi kültür yayınları arşivini genişletiyoruz”

Geleceği inşa etmek için geçmişin iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, “Tarihe ışık tutan bilim insanları, çocuklarımızın elleri ile şekillenecek geleceğin ilk adımı attılar. ‘Öncü Bilim İnsanları’ serisi ile mimariden astronomiye, kağıttan tıpa kadar birçok alanda çalışmalar yapan bilim insanlarını masalsı bir anlatımla çocuklarımıza anlatmak istedik. Bizler bu çalışmayı yaparken şehrimizin değeri ilk matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika’yı da unutmadık. Yalova’da kültür ve sanat sezonunu ‘İbrahim Müteferrika’ ismini vererek başlattık. Bizlere bıraktığı büyük miras olan kağıdı katıldığımız her platformda anlattık. Yalova Kağıdı’nı markalaştırmak adına büyük çalışmalar yaptık. Yalova Belediyesi olarak tarihimize ve değerlerimize her zaman sahip çıkıyoruz. Bu çerçevede çocuklarımız için oluşturduğumuz seride emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.