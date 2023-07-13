Yalova Altınova Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, 2023 çalışma faaliyetleri çerçevesinde, Yalova genelindeki tarih araştırma çalışmalarına devam ediyor.

Altınova Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, 2023 çalışma faaliyetleri çerçevesinde Hacımehmet, Safran, Esadiye, Kurtköy’de tarih araştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışma Yalova Merkeze bağlı diğer köylerde devam etmekte.

Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin tarafından Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özcan ve Yalova Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Duman ile birlikte, Yalova’nın tarihi yollarını ortaya çıkarmak amacıyla Yalova Üniversitesi desteğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde, belirlenen geçit yerlerinde araştırma ve inceleme çalışması gerçekleştirdi. Yöre halkıyla gerçekleştirilen sözlü tarih çalışmasıyla da yollar ve yolu üstü yapıları hakkında bilgi alındı. Seçkin ve beraberindeki tarihçi ekip, bölge hakkında önemi bilgilere ulaştılar.