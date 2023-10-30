Yalova’da minibüsle taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı, Cengiz Koçal Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi döner kavşağında meydana gelen kazada 77 ACE 362 plakalı minibüs, 77 T 0102, plakalı taksiye yandan çarptı. Kazada taksinin bulunan 2 yolcu ve minibüs sürücüsü yaralandı. Çapmanın etkisiyle taksinin arka lastiği koparken minibüs ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na girdi.

Yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taksini arka koltuğunda oturan yolcu U.S’nin ağır yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.