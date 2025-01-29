Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren cip duvara çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasanbaba Mahallesi Hasanbaba Caddesi’nde Çınarcık istikametine seyreden 34 KNH 087 plakalı cipin sürücüsü Duygu Eroğlu (76) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada kalp krizi geçiren sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Gülşen Akdoğan (75) ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.