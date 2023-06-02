Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde seyir halindeki 77 plakalı kamyonetin motor kısmında dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracını yolu kenarına çekerek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede alevlere teslim alan araca Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleşti.

Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.