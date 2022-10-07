Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü nedeniyle serebral palsili çocuklarla fidan dikme etkinliği yaptı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü nedeniyle serebral palsili çocuklarla fidan dikme etkinliği yaptı.

Programda serebral palsili çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Tutuk, Yalova’da yaşayan her bir bireyin ne kadar değerli olduğunu ve onlar için çalıştıklarını kaydetti. Başkan Vekili Tutuk’a program boyunca eşi Gökşen Tutuk ve Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de eşlik etti.

Her çocuğun kendileri için değerli olduğunu ifade eden Tutuk, şöyle konuştu:

“Sevginin rengi olmaz derler ama bugün sevginin rengi yeşil Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’nde yeşil kurdelelerimizi takarak çocuklarımızla birlikte fidan diktik. Her bir fidan onlar için yeni bir umut. Bizler de umudun rengi ve yaşamın olmazsa olmazı fidanlarımızla farkındalık oluşturmak istedik. Yalova Belediyesi olarak çocuklarımız için ne tür projeler yapabiliriz, farkındalık neler oluşturabiliriz buna çalışacağız. Hem sanat hem de spor alanlarında çocuklarımıza yeni alanlar oluşturmak istiyoruz. Davetimize katılan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Sevginin rengi daima yeşil olsun.”