Yalova’da şehir merkezine inen ayı bölgeden aracıyla geçen vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşın aracıyla takip ettiği ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yalova kent merkezi Bayraktepe Radar Caddesi bölgesinde gece yarısı aracıyla yolda giden bir vatandaş, ayı ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş ayıyı aracıyla takip etti. Araçtan hızlı bir şekilde koşarak kaçmaya başlayan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaş bu anları ise cep telefonuyla kameraya kaydetti.

Öte yandan, vatandaşın ayıyı aracıyla takip anları güvenlik kameralarına da yansıdı.