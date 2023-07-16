“Yalova İli Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" 2. etabı çerçevesinde il genelinde 79 örtü altı sebze üreticisine 68 dekar sera alanında kullanılmak üzere 20 ton sera örtüsü dağıtıldı. Her iki etapta toplam 302 üreticiye 7 milyon lira değerinde 132 ton sera naylonu dağıtılmış oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sera örtüsü dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova’da 3 bin 820 dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapıldığını söyledi. Yalova İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi bütçesinin yüzde 50’sinin bakanlık, yüzde 25’inin İl Özel İdaresi ve yüzde 25’inin ise çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 7 milyon lira olduğuna vurgu yapan Parıldar, “3 Nisan tarihinde 1. etap çerçevesinde 223 üreticiye yaklaşık 360 dekarlık alanda sera naylonu yenilemesi yapmak üzere 112 ton sera naylonu dağıtımı yaparak, bütçemizin 5.8 milyon lirası kullanılmıştı. Bugün 2. etapta 79 üreticiye 20 ton sera naylonu dağıtmak için toplandık. Toplamda 302 üreticiye 132 ton sera naylonu dağıtmış olacağız ve 428 alanda sera naylonu yenilemiş olacağız” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise proje ile yaklaşık 500 dekarlık bir arazinin yeniden Yalova ekonomisine kazandırılacağını anlattı. AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapılarak, çiftçilere 20 ton sera örtüsü dağıtıldı. Programa İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli de katıldı.