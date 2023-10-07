Yalova’da, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Yeni Yaşam Engelliler Derneği ve Yalova Pazarcılar Odası işbirliğiyle Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinleri çerçevesinde Yalova halk pazarındaki esnaf yeşil yelek giydi.

Yalova’da serebral palsiye dikkat çekmek için Yalova Belediyesi Kapalı Pazar Yerindeki esnaf yeşil yeleklerini sırtına geçirdi. Tüm gün yeşil yeleklerle müşterileri karşılayan pazarcılar serebral palsi farkındalığı oluşturdu. Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, etkinliği Yalova Pazarcılar Odası ile yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Pazaryeri esnafının yeşil yelek giyerek farkındalık oluşturduğunu anlatan Arslanhan, “Hayata yeşil ışık yakma manasında, engellilerin yanında olma, engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için pazaryeri esnafımız bu adımı attı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’de herkesi bu yönde farkındalık oluşturmasından yanayız. İnşallah bu örnek bir şey olur. Herkes bu konuda adım atar diye umut ediyoruz. Pazar yeri esnafına da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yalova Pazarcılar Odası Başkanı Orhan Seyfi Kalyoncu ise “Pazarcı esnafı yönetimi, esnaf kardeşlerimiz olarak engelli bireylerimizin her zaman yanındayız, her türlü desteğe hazırız” dedi.

Pazar esnafı da farkındalık oluşturma adına yapılan etkinliğe katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.