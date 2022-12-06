Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit karayolu Altınova ilçesi trafik ışıkları mevkiinde H.Ç idaresindeki 16 ASP 921 plakalı otomobil, Ş.B yönetimindeki 77 BH 033 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 plakalı araç devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dosta güven düşmana korku salan TTZA Kobra ve Ejder Yalçın araçları

Dosta güven düşmana korku salan TTZA Kobra ve Ejder Yalçın araçları

Yalova’nın Altınova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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