Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi’nde seyreden 77 DZ 068 plakalı otomobille ile Atalay Sokak’tan caddeye çıkış yapan kurye motoru çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yalova’da otomobil ile kurye motorunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

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