Yangınla ilgili polisin tahkikatı sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu yan yolunda park halinde bulunan oto çekicide henüz nedeni bilinmeye bir şekilde yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde park halindeki oto çekici aracında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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