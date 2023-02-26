Yalova’da 2021 yılında ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı.

Yalova’da 2021 yılında ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin 2020 yılında yüzde 56,0’sını erkekler, yüzde 44’ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu. Verilere göre, Yalova ilinde ölüm sayısı 2020 yılında bin 798 iken 2021 yılında 2 bin 278 oldu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü. Doğu Marmara Bölgesinde yer alan TR42 Bölgesinde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerindeki 2021 yılındaki Kaba Ölüm hızı ise söyle oldu: Kocaeli binde 6,1, Sakarya binde 7,8, Düzce binde 7,8, Bolu binde 8,8,Yalova binde 8.

Yalova ilinde Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında 672 sayısı ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini 363 sayısı ile Covıd-19, 342 sayısı ile solunum sistemi hastalıkları izledi.