Yalova İl Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Okulumda KanPanya Var" projesi çerçevesinde Yalova Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. YEGES çerçevesinde Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Okulumda KanPanya Var" etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Etkinlikler çerçevede İl Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret ederek kan bağışı etkinliğine katıldı. Kan bağışının hayati önemi ve toplumsal dayanışmadaki rolü üzerine bilgilendirmeler yapılan program, öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin değerler eğitimi ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla örtüşen etkinlik, gençlerin vicdani, ahlaki ve insani duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlıyor.

Akmeşe, kan bağışının yalnızca sağlık kuruluşlarının değil, bireylerin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, sürece katkı sağlayan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmenin de öncelikli hedeflerden biri olduğunu ifade eden Akmeşe, bu tür organizasyonlarda emeği geçen herkesin kendisiyle gurur duyması gerektiğini vurguladı.

Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen "Okulumda KanPanya Var" etkinlikleri, il genelinde farklı okullarda devam edecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğrencilerin topluma duyarlı, vicdan sahibi ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmesi adına bu tür projelere daha fazla yer verilmeye devam edilecek.