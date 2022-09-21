Güneşli havayı fırsat bilen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türkçe dersinde açık hava kitap okuma etkinliği yaptı. Yalova Belediyesi Çay Bahçesi’ne giden öğrenciler yanlarında getirdikleri kitapları okudu. Türkçe öğretmeni Öznur Karakaya öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Karakaya, bu çerçevede de açık hava kitap okuma etkinliğini yaptıklarını sözlerine ekledi.

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