Yalova Belediyesi’ne bağlı müzeler, 1 Ocak 2023 Pazar günü yılbaşı münasebetiyle kapalı olacak.

Yalova Belediyesi’ne bağlı müzeler, 1 Ocak 2023 Pazar günü yılbaşı münasebetiyle kapalı olacak.

Kulüp başkanı sahaya girerek saldırdığı rakip futbolcu ile barıştı Kulüp başkanı sahaya girerek saldırdığı rakip futbolcu ile barıştı

Pazartesi günleri haricinde açık olan ve Kültür Bakanlığı’na bağlı olan tüm müzeler, 1 Ocak Pazar günü yılbaşı münasebetiyle kapalı olacak. Yalova’nın en çok turist alan bölgelerinden olan Yürüyen Köşk, Kent Müzesi ve kağıt yapımının birebir anlatılarak uygulamalı olarak yapıldığı İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, 1 ocak pazar günü kapalı olacak. 2 ocak pazartesi günü de müzeler için uygulanan resmi tatilin akabinde 3 ocak salı günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açılacak.