Yalova Valisi Hülya Kaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda Muhtarlar Akademisi’ni hayata geçirilecek protokolün imza töreni de gerçekleştirildi.

Muhtarlar ve eşleri ile buluşan Vali Kaya, Yalova Valiliği, Yalova Üniversitesi ve Yalova Muhtarlar Derneği arasında imzalanan protokol ile “Muhtarlar Akademisi”nin Yalova’da ilk kez hayata geçirileceğini duyurdu. Vali Kaya, “Yalova’da ilk defa gerçekleştirilecek bu akademi, muhtarlarımızın bilgi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenecek ve siz değerli muhtarlarımızı geleceğe daha güçlü hazırlayacak” dedi.

Kaya, kamu hizmetinin herkese eşit ulaşabilmesi için muhtarların çok önemli bir rol oynadığını belirterek şöyle konuştu:

“Sizlerin eksikliklerini giderebilmek için mahalleniz ve köyünüzle ilgili bir probleminiz varsa beni arayabilir veya gelebilirsiniz. Yalova olarak hep birlikte bu güçlü bağın daha da sağlamlaşması için yeni bir adım atıyoruz. Görev süreniz boyunca verdiğiniz emekler ve gösterdiğiniz gayretler için sizlere minnettarız. Yalova’nın gelişimi ve halkımızın huzuru ile mutluluğu, sizlerin omuzlarındaki yük ile mümkün olmaktadır. Muhtarlar Akademisi ile bu süreçte sizlere katkı sağlayacak adımlar atmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu vesileyle Muhtarlar Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyor, sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.”

Düzenlenen kahvaltı sonrası, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Yürür, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir ve muhtarların katılımıyla Yalova’da ilk kez gerçekleştirilecek “Muhtarlar Akademisi” için protokoller imzalandı.

Bu akademi çerçevesinde, Türkiye’nin idari yapısı, sosyal yaşamda iletişim becerileri, afet ve acil durum eğitimleri, güvenlik birimleriyle koordinasyon, kamu kurumlarıyla ilişkiler ve bağımlılıkla mücadele, ailenin korunması gibi çok çeşitli ve hayati öneme sahip konular üzerine eğitimler verilecek. Bu program, hem kişisel gelişiminize hem de topluma daha etkili hizmet sunabilmenize katkı sağlayacak, Yalova’da muhtarlarımızın liderliğinde güçlü bir sosyal yapı inşa edilmesine destek olacak.

Programa, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Utku Ergün, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir ve köy ile mahalle muhtarları katıldı. Kahvaltının ardından, protokol üyeleri ve muhtarlar toplu fotoğraf çektirdi.