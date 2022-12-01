Saçılan molozlar belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Antalya’da sağanak yağmur hayatı felç etti

Antalya’da sağanak yağmur hayatı felç etti

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kadıköy beldesinde meydana gelen trafik kazasında, Özden Mahallesi Ahlat Caddesi’nde seyir halindeki 77 EF 758 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yola saçılan molozlar seyir halindeki kamyonet ve park halindeki bir minibüse çarptı. Kazada 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yalova’da moloz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada kamyonun yanı sıra yola dökülen molozlar 2 araçta daha maddi hasar oluşturdu.

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