Yalova merkezdeki bir cami inşaatında çalışan minare ustasının yaklaşık 20 metre yükseklikte güvenlik önlemsiz çalıştığını gören vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapımına başlanan Kubbeli Camisi’nin inşaatında güvenlik önlemlerini hiçe sayarak tehlikeli şekilde çalışan minare ustası yürekleri ağızlara getirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki minare inşaatında baretsiz, güvenlik kemersiz sadece demir iskeleye tutunarak çalışan usta, kendini izleyenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Neyse ki ustanın tehlikeli mesaisi bir faciaya dönmeden sona erdi.