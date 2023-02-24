Yalova’da meslek lisesi öğrencileri Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova Makine İhtisas OSB ve tersanelerin destekleriyle sac soba üretimi gerçekleştiriyor.

Yalova’da meslek lisesi öğrencileri Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova Makine İhtisas OSB ve tersanelerin destekleriyle sac soba üretimi gerçekleştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde meslek liseleri öğrencileri deprem bölgesindeki ihtiyaçlara göre üretim yaparak afetten etkilenen illere gönderiyor. Meslek liselerinde üretilen en son 350 sac soba tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Üretime devam eden liseliler bölgedeki ihtiyacı bir nebze de olsa karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri soba sac kesim ve büküm işlemlerini üstlenirken Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri de soba üretim işlemlerini tamamlıyor. Öğrenci ve öğretmenler tarafından bugüne kadar üretilen 350 soba tırlara yüklenerek afet bölgesine gönderildi. Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Lisesi Müdür Yardımcısı Adnan Aydınoğlu, metal bölümünde öğretmen ve öğrencilerin çalışmayı gerçekleştirdiğini belirtti. İlk etapta 350 adet sobayı bölgeye gönderdiklerini anlatan Aydınoğlu, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizle üretime devam ediyoruz. Talep halinde bunu bin adete çıkarmayı planlıyoruz. Depremin ikinci gününde yine okulumuzun kimya laboratuvar bölümündeki öğretmen ve öğrencilerimizle bölgenin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz temizlik malzemelerini, özellikle sıvı el sabunu, dezenfektan ve kolonya olmak üzere 400 litre temizlik malzemesi gönderdik. Okulumuz adına ne gerekiyorsa bölge için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

1999 Marmara Depremi’ni yaşayan bir il olarak depremzedelerin hislerini yakından hissettiklerini ifade eden Aydınoğlu, “Çalışmaları oradaki dostlarımızın, kardeşlerimizin neler yaşayabileceğini, neler hissettiğini çok yakından bildiğimiz için elimizi olabildiğince hızlı tutmaya çalıştık. 2 günde 200 soba ürettik. Daha sonra bu sayıyı 350’ye çıkardık. Geçtiğimiz pazar günü 4 öğretmen, 4 öğrenci ile günde 50 soba ürettik. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğer oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa ilaç olabiliyor, dertlerine bir çare olabiliyorsak bizim için en büyük mutluluk, gurur budur. Duyguları anlatmakta çok fazla kelime bulamıyoruz. 1999 depremine göre çok daha ağır şartlarda mücadele etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Soba üretimine katılan öğrencilerden Emre Gündüz ise, “Oradaki insanları bir şekilde sıcak tutmayı istiyorum. İlk defa yapmama rağmen metal bölümünde okuduğum için elim yatkın. Soba üretimi yapılacağını duyunca arkadaşlarımla toplanıp gönüllü olmak istedik. Benimde bölgede çok akrabam var. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmek istedik. Hafta sonları da çalışıyoruz” diye konuştu.