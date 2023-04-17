Türkiye genelinde Mart ayında 105 bin 476 konut satılırken bu rakam Yalova ilinde 993 oldu yabancılara satılan konut sayısı ise 85 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.

Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2023 yılı Mart ayında Konut satışı, Kocaeli ilinde 2 912 konut, Sakarya’ da 1 825 konut, Düzce’de 604 konut, Bolu’da 519 konut ve Yalova’da 993 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 olarak açıklandı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin, 85 konut satışı ile Yalova, 49 konut satışı ile Kocaeli izledi.

Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den bin 175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.