Yalova Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu etkili olan lodos ve yağışın ardından yosunlarla kaplanan kıyı şeridi temizlendi.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Gazipaşa Caddesi ve Doğu Sahil Bandında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında sahil şeridine vuran yosunlar kepçe, tırmıkla toplanıp ardından kamyonlarla taşınıyor. Ayrıca lodosun etkisiyle kumsallarda bulunan atıklar ise kumsal temizleme aracıyla elenerek toplanıyor.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağış ve lodosun etkisiyle sahil şeritlerimizde yosunlaşma meydana geldi. Bununla birlikte katı atıklar ve ağaçların dalları kumsallarımızda kötü görüntü oluşmasına fırsat vermeden ekiplerimiz tarafından temizleme çalışmalarına başlanıldı” ifadesini kullandı.