Yalova Şehit Osman Altınkuyu Lisesi’nde 10 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik Mesleki Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Yalova Şehit Osman Altınkuyu Lisesi Rehberlik Servisi, Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) Programı çerçevesinde, 10. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Mesleki Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi. Etkinlikte, 36 farklı meslek grubundan 43 eski okul mezunu, öğrencilere mesleklerini tanıtarak, iş dünyası hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Yalova Şehit Osman Altınkuyu Lisesi Müdürü Aziz Bozok yaptığı açıklamada, “Fuarın amacı, mezun olan öğrenciler ile okul arasındaki işbirliğini güçlendirmek, ayrıca yeni nesil öğrencilere başarılı mezunlarımızı rol model olarak sunmaktır. Bu sayede, öğrencilerimizin kariyer planlamalarına katkıda bulunulmuş, aynı zamanda mezunlarımızın iş hayatındaki deneyimleri ile öğrencilere yön verilmeleri hedeflenmiştir” diye konuştu.

Programa katılan Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğrencilerimize meslek seçimleri ve kariyer planlaması konularında önemli tavsiyelerde bulunarak, “Bu tür etkinliklerin öğrencilerimizin geleceğe yönelik bilinçli adımlar atmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.