Yalova’da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova’da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyünde kümeslerine dadanan tilkiden illallah eden vatandaşlar durumu son çare olarak DKMP Yalova Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölge giden ekipler köy merkezine kadar inen tilki için bir kapan hazırladı. Yakalanan tilki ardından bölgeden uzaklaştırılarak geldiği tahmin edilen yaşam alanında serbest bırakıldı.

Tilkinin yakalanmasıyla köylüler rahat bir nefes aldı.