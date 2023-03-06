Depremzedeyi Antalya’ya geldiği gün gasp eden şüpheliler tutuklandı

Depremzedeyi Antalya’ya geldiği gün gasp eden şüpheliler tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Sugören köyünde meydana gelen kazada, köy içi yolda ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikte dere yatağı içine düştü. Bu sırada aracından atlayan sürücü kazayı yara almadan kurtardı.

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