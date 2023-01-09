Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 17 ACL 452 plakalı tır İstanbul-İzmir otoyolu Kılıç Kavşağı’nda kontrolden çıkarak yan devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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