Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Kınalı Sokak’ta yeni 400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi istikametinde ilerleyen 77 AAU 207 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak bir sitenin bahçesine yan şekilde düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yalova’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

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