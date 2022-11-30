Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde seyreden Ömer V. idaresindeki 35 BEK 571 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası polis ve Çiftlikköy İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova polisinden ‘Her Şey Sizinle Güzel Projesi’

Yalova polisinden ‘Her Şey Sizinle Güzel Projesi’

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