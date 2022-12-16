Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde taşeron firmalara ait konteynerlerde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde taşeron firmalara ait konteynerlerde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Altınova Hersek Tersaneler bölgesinde taşeron firmalara ait konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Maddi hasara sebep olan yangınla ilgili tahkikat sürüyor.