Türkiye’nin kivi üretiminde lider ili olan Yalova’da bu yıl 30 bin tonluk rekolte bekleniyor. Ürün kalibresi nedeniyle istediği rakamlarda alıcı bulamayan üretici, mahsullerini soğuk hava depolarına göndermeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin kivi üretiminde lider ili olan Yalova’da bu yıl 30 bin tonluk rekolte bekleniyor. Ürün kalibresi nedeniyle istediği rakamlarda alıcı bulamayan üretici, mahsullerini soğuk hava depolarına göndermeye hazırlanıyor.

Coğrafi işarete sahip Yalova kivisinde hasat için geri sayım başladı. Altınova ilçesinde düzenlenecek 9. Subaşı Kivi Festivali tanıtım toplantısında konuşan Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan, geçtiğimiz yıllarda dalında satılan kivinin bu yıl pazarlanmasında sıkıntı yaşandığını belirtti. Fidan, “Geçen yıl bu zamanlarda üretilen kivinin yüzde 90’ını pazarlamıştık. Bu yıl ülkede giden ekonomik sıkıntılardan da kaynaklı satışlarda zorlandığımız bir sezon oldu. Geçen yıl yüzde 90’dı satış oranları, bu yıl yüzde 50 diyebilirim ancak. Ürünlerimizin bir kısmını depolamayı düşünüyoruz. Önceden kivi daha çok rağbet görüyordu, tüccarlar gelip dalında alıyordu. Her ne kadar bu konuda bu sene stres yapsak da satılmadığı için birlik olma yönünde konuşmalarımız değişmeye başladı. Artık ürünümüz için birlikte depoya koyalım demeye başladık” diye konuştu.

Ürünün yüzde 50’si depolanacak

Yalova’da 6 bin 500 hektar alanda üretim yapıldığını anlatan Fidan, bu yıl üreticilerin belirlenen fiyatın altında ürünlerine müşteri bulabildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu sene üretim çok fazla olacak. 30 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Buradaki ürünlerin yüzde 50’si depolanacak. Bir kısmı da dışarı gidiyor. Umarım üreticilerimiz açısından güzel bir sezon olacak. Toplantı yaptığımızda kivinin kilogram satış fiyatını 13 lira olarak belirledik. Ancak beklediğimiz sonuçları alamadık ve 10 TL ile 8 TL arasına geriledik. Gerekçe olarak bu sene kivinin çokluğundan dolayı ürünün biraz kalibresinde küçüklüğünden bahsedildiği için satışta problemler yaşandı.”