Milli Savunma Bakanlığının projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" düzenlenen törenle denize indirildi.

Milli Savunma Bakanlığının projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" düzenlenen törenle denize indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) iş birliğiyle yapımı tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova’daki Hicri Ercili Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelinin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.

Havuz, 4 dizel jeneratör ile liman dışında denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek. 105 metre uzunluğa, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip yapının denize indirme töreninde açıklamalarda bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, önemli bir günü yaşadıklarını ifade etti. Projenin stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Karaçorlu, denizaltı havuzunun boş ağırlığının 4 bin ton olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor."

“Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaştıracağını hedefliyoruz"

Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında yalıtkanlığına sahip olduğunu ifade eden Karaçorlu, denizaltı havuzunun NATO standartlarına uygun yapıldığını belirterek, “Türk loyduyla beraber kontrol edildi. Bu havuzu diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip. 100 nat rüzgar hızı, yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok. Ağırlık olarak Gölcük’teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan birkaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi. Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler. Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaştıracağını hedefliyoruz" diye konuştu.