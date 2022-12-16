4 saatlik arama sonucunda hayvanlar 3 farklı bölgede bulundu. Jandarma kayboldukları ağıldan 5 kilometre uzakta bulunan sürüyü sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Hayriye köyünde sabah erken saatlerde ağılda küçükbaş hayvan sürüsünün olmadığını fark eden C.O., durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığından gelen takviye unsurlar ile arama gerçekleştirdi.

Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyünde kaybolan 400 küçükbaş hayvandan oluşan sürü, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

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