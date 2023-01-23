Yangının son 1 ay içinde bölgede çıkan 4’üncü yangın olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bulunan katı atık depolama sahasında gece saatlerinde başlayan yangına Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü, TASKİB itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB), Katı Atık Depolama Sahası’nda meydana gelen yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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