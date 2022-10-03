Jandarmanın kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolu Çalıca mevkiinde Erhan Acaroğlu idaresindeki 77 ABC 971 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile Avni Karaca ve Meryem Acaroğlu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.