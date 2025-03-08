Yalova’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

81 ilde bisiklet turları gerçekleştiren aktivist Rahile Eren tarafından düzenlenen bisiklet turu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başladı. Meydanda önce halay çekerek Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan kadınlar daha sonra ise Çiftlikköy ilçesine pedal çevirdi. Ardından etkinliğe katılan kadınlar kent merkezine bisiklet sürdü. Rehile Eren, amacının bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, "81 ilde bisiklet turlarını yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Amacım bisikletin sosyal yaşama dahil edilmesi" dedi.