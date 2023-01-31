Yalova merkeze bağlı Safran köyünde 6 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Yalova merkeze bağlı Safran köyünde 6 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez ilçe Safran köyünde 6 şüphelinin kaçak kazı yaptıkları bilgisini aldı. Jandarma, düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Operasyonda; hilti, jeneratör, 2 adet dedektör, yılan kamera, 4 adet hilti kırıcı ucu, nacak, avcı çizmesi ve 50 metre uzatma kablosu ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.