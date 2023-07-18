Yalova’da doğada kabuğu kırılmış şekilde yaralı olarak bulunan kaplumbağanın tedavisi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine Çınarcık Şefliği’ne yaralı kaplumbağa getirildi. Daha sonra Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürülen yaralı hayvan burada Doğa Koruma Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Zehra Özel tarafından ameliyat edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Özel, "Yaralı halde bulunmuş, kabuğu kırılmış kaplumbağanın tedavisine acilen başlanmıştır. Bu tedavi sürecinde Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de bizlere destek olmuştur. Yalova Belediyesi’nin malzeme ve ekipman desteğiyle yaralı kaplumbağamızın tedavi ve bakımı yapılmış, tedavi ve bakım süreci tamamlandıktan sonra da kaplumbağamız doğal yaşam alanına salınacaktır" dedi.

432 yaban hayvanı tedavi edildi

Hersek Lagünü’nde de Kanatlı Hayvan Kurtarma Merkezi’nin bulunduğunu ve burada da çeşitli yaban hayvanlarının tedavilerini yaptıklarını anlatan Özel, "Çeşitliliğin devam etmesi, doğada herhangi bir şekilde zarar gören hayvanların iyileştirilmesi amacıyla kliniğimizde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile de ortak çalışmalar yapmaktayız. Bugüne kadar doğada çeşitli nedenlerle zarar gören 432 yaban hayvanı tedavisi yapılarak doğaya salınmıştır. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, Bursa 2. Bölge Müdürlüğümüz ile Yalova Belediye Başkanı’mıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Zehra Özel, "Yaralı yaban hayvanı buldukları zaman 112’ye ya da Merkez Şefliğimize ve Çınarcık Şefliğimize ihbarda bulunmaları durumunda hemen biz hayvanı alıyoruz. İmkanlarımız dahilinde tedavilerini yaparak tekrar doğaya salıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.