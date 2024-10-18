Yalova’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda iki şahsın İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Yalova’da piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine Yalova İDO Feribot İskelesi bölgesinde durdurulan Türkmenistan uyruklu L.B. ve Özbekistan uyruklu S.T. adlı üzerlerinde yapılan arama sonucunda iki poşette108,5 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.