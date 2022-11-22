Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik il genelinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde S.K’nın kullandığı araçta arama yaparak 193 gram skunk yakaladı. Aynı araçta bulunan A.E. ve B.Y.’nin üst aramasında ise 8 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ise S.K., Ç.Ö. ve A.K.B.Ö’nün yapılan üst aramasında 11 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde içme aparatı yakaladı. Şüphelilerden A.K.B.Ö’nün sahte kimlik kullandığı, 6 suçtan arama kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

2 operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.