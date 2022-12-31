Ekipler denetimlerde evrak ve bandrolleri inceledi. Kurallara uymayan işletmelere cezalar kesildi.

Yeni yıl öncesinde sahte ve kaçak alkol satışını önleme adına çalışmalar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Alkol satışının yapıldığı iş yerlerinin yanı sıra eğlence merkezlerinde de kaçak ve sahte alkol denetimi yapıldı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı nedeniyle birçok işletmede kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirdi.

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