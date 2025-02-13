Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan ve bu güne kadar bir çok insanın yardımına koşan Selçuk Koşar, bu kez odasında kilitli kalan 4 yaşındaki oğlu Selim Affan’ı kurtardı.

Minik Selim Affan, Çiftlik Mahallesi Çağrı Sokak’taki bir apartmanın ikinci katındaki evinin odasına girerek oyun oynarken kapıyı kilitledi fakat bir daha açamadı. Annesi ne kadar uğraşsa da kapıyı açmadı. Bu sırada ağlayan minik ’beni babam kurtarsın’ dedi. Anne yaşanan durum üzerine annesi eşini arayarak çocuğunun odada kilitli kaldığını söyledi. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli itfaiye eri Selçuk Koşar, nöbetteyken yaşanan olay sonrasında bir ekiple birlikte bu kez çocuğunu kurtarmak için evine gitti. Evin teras camı penceresini zorlayarak aralayan Koşar, çocuğundan anahtarı aralıktan kendisine vermesini istedi. Babasını dediklerini dinleyen çocuk anahtarı pencere arasında babasına verdi. İtfaiye eri baba daha sonra anahtarla kilitli kapıyı açarak çocuğunu kurtardı. Koşar, bu güne kadar hep başkalarının yardımına koşarken bu kez oğlunu kurtardığını söyledi.