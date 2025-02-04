Yalova’da bir iş hanındaki ofiste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Sefabey Caddesi üzerinde bulunan Çam İş Hanı’nın 2’nci katındaki bir ofiste klimadan kaynaklanan elektrik yangını meydana geldi. Yangına Yalova itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 2 kişiye ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye yangın sonrasında oluşan dumanı iş hanından tahliye etti.