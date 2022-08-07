Yalova’da bu yılın ilk 7 ayında 273 milyon 501 bin dolar ihracat yapıldı. Kentteki ihracatın yüzde 80.01’i tersaneler tarafından gerçekleştirildi.

Yalova’da bu yılın ilk 7 ayında 273 milyon 501 bin dolar ihracat yapıldı. Kentteki ihracatın yüzde 80.01’i tersaneler tarafından gerçekleştirildi.

Yalova’da geçtiğimiz 2021 yılının ilk 7 aylık döneminde 347 milyon 93 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti. 2022’nin aynı döneminde yapılan ihracat ise 273 milyon 501 bin dolar oldu. Kentte aylara göre ihracat rakamlarına bakıldığında ocakta 6 milyon 422 bin dolar, şubatta 35 bin 619 bin dolar, martta 39 milyon 794 bin dolar, nisanda 123 milyon 245 bin dolar, mayısta 43 milyon 908 bin dolar, haziranda 13 milyon 980 bin dolar, temmuzda ise 10 milyon 528 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yalova’da en çok ihracatı 218 milyon 853 bin dolar ile gemi ve yat sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü kimyevi madde ve mamulleri 11 milyon 672 bin dolar ihracat ile takip etti. Madencilik sektörü 10 milyon 222 bin dolar, tekstil 5 milyon 457 bin dolar, otomotiv endüstrisi 4 milyon 755 bin dolar, elektrik elektronik sektörü ise 4 milyon 215 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.