Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’lere kadar düştü.

Yalova’nın 36 milyon metreküp kapasiteli Gökçe Barajı da kuraklıktan nasibini aldı. Doluluk oranı yüzde 20’ye düşen barajda yağışlar olmaması durumunda 43 günlük içme suyunun kaldığı bildirildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 35 doluluk oranına sahip barajdaki kritik seviye nedeniyle yetkililer su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı. Barajdan günlük yaklaşık 100 bin metreküp içme suyu ihtiyacının karşılandığı öğrenildi.