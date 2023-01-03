4 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan program Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde (RDKM) saat 20.00’da başlayacak. İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu’nda yer alan etkinliklerin vatandaşlar ücretsiz olarak takip edebiliyor.

2023 yılının ilk programı şair, tiyatrocu ve aynı zamanda televizyon programcısı İbrahim Sadri’nin sunumuyla Türk edebiyatının duayen şairlerinden Arif Nihat Asya’yı anma programıyla başlıyor.

Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu 2023 yılında da dolu dolu devam ediyor.

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